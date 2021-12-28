Маша Єфросиніна про свій перший секс: "Це було жахливо та боляче"

Зірці неприємно про це згадувати.
Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна пригадала свій неприємний інтимний досвід.
Так, у новому випуску YouTube-шоу "Взрослые девочки" ведуча пригадала, що довго берегла свою цноту, адже виховувалася у консервативній родині.
Втім, зірці боляче пригадувати свій перший сексуальний досвід, адже він був просто жахливим. Так, це завдало їй багато страждань.
"Мій перший секс - це повний відстій. Я про нього навіть не хочу згадувати. Він був огидний, жахливий. Це завдало мені дуже багато болю та страждань. Я досі не можу наважитись, щоб про нього розповісти", - відверто поділилася Маша.
Полякова перепитала у Єфросиніної, чи це хоча б не було насильство. Однак Маша відповіла, що не хоче про це говорити.
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