Маша Єфросиніна про те, як вирок з РФ вплинув на її життя: "МВС України видало термінову довідку"

Ведуча пояснила, який є зворотній бік її засудження Росією до семи років колонії.

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна прокоментувала "вирок" Басманного суду Москви "заочно" засудити її до семи років колонії.

У коментарі ТСН зірка розповіла, що багато хто її вітає з таким рішенням у РФ, проте у цієї історії є й зворотний бік. Так, відтепер Єфросиніна змушена ретельно стежити, аби не поїхати до дружньої з РФ країною, аби її там не ув'язнили і не віддали країні-терористці.

"Всі мене вітають, по соцмережах несеться "вау, це клас". Але паралельно є дзвінки, звісно, і від знайомих з МВС, які одразу мені дали термінову довідку, що мені достатньо наказово не рекомендується їздити до дружніх Росії Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану: "Утримайся". Тобто у всього цього є ще якісь свої паралельні обставини. Це не тішить теж. Я дуже люблю Грузію, у мене там багато друзів. Тобто є якісь все одно обмеження", - пояснила Єфросиніна.

Також ведуча зізналася, що розуміє, навіщо країна-терористка влаштовує ці "показові виступи", якими хоче налякати своїми співгромадян.

"Я дуже добре розумію, це показові виступи цього парашського режиму які своїм, так само моїм колегам, яких вони сьогодні, я вважаю, що ґвалтують. Інакше я не можу знайти пояснення тому, що Дмитро Шепелєв, наприклад, стоїть на маріупольських руїнах і втирає поруч з цими шмарами бузовими. Але з Дімою, наприклад, я вважала його інтелігентною людиною", - висловила думку Маша.

Обурило ведучу й те, що їй нібито хотіли пом'якшити вирок через те, що в неї є неповнолітній син.

"Я ще почитала, що в суді сторона, яка звинувачувала і подавала цю скаргу на мене, все одно клопотала зменшити їй вирок у зв'язку з тим, що в неї маленька дитина. Дякую, тварюки ви мерзенні! Це показова ілюстрація людини, яку всі знають в Україні більш менш в РФ, мовляв, дивіться, ніхто не застрахований, навіть ця горлата дівчинка", - прокоментувала Єфросиніна.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про те, що ведучу Машу Єфросиніну у Росії "заочно" засудили до семи років колонії у справі про поширення військових "фейків" за мотивами політичної ненависті.

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