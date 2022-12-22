Маша Єфросиніна прокоментувала свою надмірну худорлявість: "Я під наглядом лікарів"

Українська ведуча Маша Єфросиніна відповіла на запитання шанувальників, які бентежать їх найбільше.

Зокрема, фанатам зірки не дає спокою її, на думку прихильників, надмірна худорлявість. Раніше Маша вже не раз говорила, що їй комфортно бути у такій вазі. Втім, у новому випуску проєкту "Дорослі дівчата", який Єфросиніна веде з Олею Поляковою, ведуча дала більш розгорнуту відповідь:

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я стежу за здоров'ям. Я під наглядом лікарів. В мене трохи харчовий розлад. Це на фоні стресу. Я або їм, або не можу їсти. У мене просто не заходить їжа. Аналізи здаю раз на три місяці. От зараз поїду до України і знову здам всі аналізи", - розповіла Єфросиніна, яка для запису програми спеціально приїжджала до Грузії, де Оля Полякова брала участь у шоу "Танці з зірками".

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, що своєю чергою, у "Дорослих дівчатах" Оля Полякова прокоментувала чутки, чи справді вона розлучилася з чоловіком Вадимом після 18 років шлюбу. Співачка зізналася, що з початком повномасштабного вторгнення РФ до України її стосунки з чоловіком змінилися.

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