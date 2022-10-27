Маша Єфросиніна різко відповіла хейтерам, які розкритикували її через надмірну худорлявість

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна влучно відповіла хейтерам, які розкритикували її через надмірну худорлявість.

Загалом, знаменитість різко відповіла коментатором фотоблогу, що лише її лікар може їй приписувати якісь діагнози. Натомість хейтерам ведуча порадила слідкувати за собою і не лізти до чужого життя.

"Шановні, дякую всім за приємні слова під попереднім дописом і щиро не дякую за всі діагнози, що ви мені поставили! Для цього в мене є лікарі! А ви підіть, подивіться на себе в дзеркало та загляніть до свого холодильника - це і є ви!" – різко відповіла Маша.

Зазначимо, суперечки викликало відео Єфросиніної, де вона позує перед дзеркалом у чорному вбранні. Коментатори одразу ж звернули увагу на фігуру Маші та почали радити, що їй треба набрати вагу, адже вона занадто худорлява. Деякі ж взагалі почали приписувати блогерці анорексію.

У вас так скоро анорексія почнеться. Бережіть себе і своє здоров'я заради вашої родини.

Машенько, не ображайся, будь ласка, але худорлявість нездорова

Машо, давай, трiшки їж вже! Нам не все одно. Ми всi у стресах!

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