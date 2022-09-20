Маша Єфросиніна різко відповіла Ксенії Собчак, яка публічно звинуватила її у брехні

Українська телеведуча Маша Єфросиніна не змогла промовчати, коли російська журналістка Ксенія Собчак звинуватила українців у "нацизмі". У своїх соцмережах телеведуча емоційно висловилася з приводу скандальних заяв росіянки. Натомість на цьому суперечка між Єфросиніною та Собчак не завершилася, адже журналістка публічно звинуватила телеведучу у брехні.

На своїй сторінці в Instagram Собчак заявила, що написала Єфросиніній у приватні повідомлення, але так і не дочекалася відповіді. Тому Ксенія не знайшла кращого виходу, аніж оприлюднити переписку та дорікнути Маші.

"Маша чомусь не відповідає, тому виложу тут. Миру всім. Давайте не будемо помножувати ненависть. Давайте примножувати добро, а не зло", - написала Собчак.

У своєму звернені Ксенія написала Маші, що не називала українців "нацистами" та заявила, що ненависть до усіх росіян це "неправильно та несправедливо". Крім того, Собчак стала знову стала на захист російської моделі Наталії Водянової, яка взяла участь у рекламній компанії ZARA.

Мовчати Єфросиніна не стала та різко відповіла росіянці її ж методом - публічно. Телеведуча поставила на місце журналістку і нагадала про звірства російської армії на території України.

"Серйозно? Це Ксенія Собчак щойно розшифрувала мені, що таке нацизм? Мені? Людині, чий народ досі розкопують з-під землі закатованих? Бл*ха, що ж там у всіх інших у головах? Ці люди вміють лише звинувачувати усіх у брехні! І не бачать скло у власному оці! Це ДНК їхньої нації", - написала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше до скандальної росіянки також звернулася співачка Даша Астаф'єва.

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