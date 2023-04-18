Маша Єфросиніна різко висловилася про рідну сестру, яка живе в Росії та мовчить про війну

Телеведуча Маша Єфросиніна різко висловилася про молодшу сестру Лізу Ющенко, яка залишилася жити в Росії та обрала мовчазну позицію щодо війни.

За словами знаменитості, вона не може відповідати за вчинки дорослої людини. Тож, Єфросиніна не розуміє, чому її хейтять через позицію молодшої сестри. Маша наголосила, що залишитися жити в Росії – це вибір Лізи, і лише вона за нього відповідає.

"Як я можу відповідати за вчинки іншої людини? Єдине, за що я можу відповідати, мабуть, за дії мого сина. Я навіть вже за вчинки моєї доньки не можу відповідати, бо їй 19 років, 20 буде. А як я можу нести відповідальність за дії жінки, якій 37 років, у якої своя сім'я, свої дві дитини? Ну, звісно, ні! Тому хейт із цього приводу – це теж до кінця не зовсім зрозуміла для мене річ", - прокоментувала ведуча в інтерв'ю на YouTube-каналі LIGAnet.

Маша Єфросиніна з сестрою Лізою Ющенко / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, тема молодшої сестри для Маші Єфросиніної болісна. З початком повномасштабної війни в Україні їхні стосунки зіпсувалися, вони практично припинили спілкуватися. Виявилося, що позиція сестер щодо російського вторгнення різна.

Нагадаємо, сестра Маші Єфросиніної 2014 року вдруге вийшла заміж. Обранцем Лізи став російський бізнесмен, на ім'я Сергій. Ющенко народила чоловіку сина. Також у сестри Єфросиніної є старша донька, яку вона народила у шлюбі з сином третього президента Віктора Ющенка – Андрієм. Нині Ліза живе разом з дітьми та другим чоловіком у Москві.

Читайте також: