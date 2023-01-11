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Маша Єфросиніна різко висловилася про відому українську співачку: "Клепки немає"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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270
Час на прочитання
2 хв
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Маша Єфросиніна різко висловилася про відому українську співачку: "Клепки немає"

Маша Єфросиніна

Ведуча пригадала, як українська виконавиця її розкритикувала, а потім поводилася, ніби нічого не сталося.

Українська ведуча Маша Єфросиніна різко висловилася про відому українську співачку.

Зокрема, у новому випуску "Дорослих дівчат" знаменитість пригадала, як одна з виконавиць її та Олю Полякову критикувала, коли вони втрапили у "мовний скандал" та повернулися з-за кордону до України.

За словами Маші, згодом ця співачка поводилася, ніби нічого образливого не говорила на їхню з Олею адресу. Ба більше, артистка просила Єфросиніну про допомогу, зокрема підтримати її нову пісню та кліп на неї.

Оля Полякова і Маша Єфросиніна / ©
Оля Полякова і Маша Єфросиніна

"Коли нас із тобою травили, є така співачка, яка до цього дуже класно на цій темі хайпувала. Щось вона там сказала на кшталт того, що ми поїхали, короче, що ми погані з тобою. Ця співачка кожного разу, як у неї виходить кліп або пісня, вона мені пише: "Розмісти, будь ласка, анонс мого кліпу". Я ігнорую, бо думаю, в людини, мабуть, клепки якоїсь немає. Ти мене всюди среш, і тут ти думаєш, що я не маю очей, і я буду зараз казати: "У неї новий кліп, будь ласка, подивіться, така класна пісня". Хоча пісня гівно", - наголосила Маша.

Та не лише це співачка просила у Єфросиніної після того, як її розкритикувала. Артистка писала Маші, аби та закликала своїх підписників віддати свій голос за неї під час голосування за журі нацвідбору.

Маша Єфросиніна / ©
Маша Єфросиніна

"А нещодавно вона мені пише...Не Джамала, не The Hardkiss, а вона мені пише: "Будь ласка, попроси свою аудиторію, щоб вони за мене проголосували, як за членкиню журі нацвідбору на "Євробачення". І я думаю, що це вже вищий пілотаж", - пригадала Маша.

Загалом, Єфросиніна не стала називати імені цієї відомої виконавиці. Та цілком ймовірно, що вона мала на увазі Злату Огнєвіч. Оля Полякова під час розмови з Машею Єфросиніною наголосила, що ця співачка говорила таке: "Добре, що хоч дали на тут видохнути без них".

Злата Огнєвіч про повернення зірок з-за кордону / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч про повернення зірок з-за кордону / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Тим часом Злата Огнєвіч на початку липня минулого року після повернення зірок з-за кордону до України прокоментувала це так: "Бачу, як поїхали з концертами до бійців зірки, які були майже пів року за кордоном. Як то кажуть – краще пізно, аніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм".

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Дата публікації
Перегляди
270
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