Маша Єфросиніна різко висловилася про відому українську співачку: "Клепки немає"

Українська ведуча Маша Єфросиніна різко висловилася про відому українську співачку.

Зокрема, у новому випуску "Дорослих дівчат" знаменитість пригадала, як одна з виконавиць її та Олю Полякову критикувала, коли вони втрапили у "мовний скандал" та повернулися з-за кордону до України.

За словами Маші, згодом ця співачка поводилася, ніби нічого образливого не говорила на їхню з Олею адресу. Ба більше, артистка просила Єфросиніну про допомогу, зокрема підтримати її нову пісню та кліп на неї.

Оля Полякова і Маша Єфросиніна

"Коли нас із тобою травили, є така співачка, яка до цього дуже класно на цій темі хайпувала. Щось вона там сказала на кшталт того, що ми поїхали, короче, що ми погані з тобою. Ця співачка кожного разу, як у неї виходить кліп або пісня, вона мені пише: "Розмісти, будь ласка, анонс мого кліпу". Я ігнорую, бо думаю, в людини, мабуть, клепки якоїсь немає. Ти мене всюди среш, і тут ти думаєш, що я не маю очей, і я буду зараз казати: "У неї новий кліп, будь ласка, подивіться, така класна пісня". Хоча пісня гівно", - наголосила Маша.

Та не лише це співачка просила у Єфросиніної після того, як її розкритикувала. Артистка писала Маші, аби та закликала своїх підписників віддати свій голос за неї під час голосування за журі нацвідбору.

Маша Єфросиніна

"А нещодавно вона мені пише...Не Джамала, не The Hardkiss, а вона мені пише: "Будь ласка, попроси свою аудиторію, щоб вони за мене проголосували, як за членкиню журі нацвідбору на "Євробачення". І я думаю, що це вже вищий пілотаж", - пригадала Маша.

Загалом, Єфросиніна не стала називати імені цієї відомої виконавиці. Та цілком ймовірно, що вона мала на увазі Злату Огнєвіч. Оля Полякова під час розмови з Машею Єфросиніною наголосила, що ця співачка говорила таке: "Добре, що хоч дали на тут видохнути без них".

Злата Огнєвіч про повернення зірок з-за кордону / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Тим часом Злата Огнєвіч на початку липня минулого року після повернення зірок з-за кордону до України прокоментувала це так: "Бачу, як поїхали з концертами до бійців зірки, які були майже пів року за кордоном. Як то кажуть – краще пізно, аніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм".

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