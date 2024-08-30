Маша Єфросиніна розчулила публічним зверненням до чоловіка-воїна з нагоди важливого свята: "Пишаюся"

Українська ведуча Маша Єфросиніна привітала чоловіка-військовослужбовця Тимура Хромаєва з важливим святом.

Так, сьогодні, 30 серпня, знаменитість з чоловіком святкує 21-у річницю шлюбу. З нагоди особливої дати Маша у фотоблогу пригадала їхні перші миті знайомства та першу відпустку з тривалими розмовами.

"Ми познайомилися на вулиці, і вже наступного дня ти… Ні, не зателефонував мені – ти загубив телефон з моїм номером… Ми поїхали вперше на відпочинок вдвох в Іспанію, і повернулися звідти не стрункіші та засмаглі від нескінченної пристрасті, а по плюс пʼять від нескінченної сангрії, бо під неї у нас складалися перші душевні розмови", - розповіла зірка.

Окрім того, у річницю Єфросиніна привідкрила завісу особистого й розкрила їхні з чоловіком риси характеру та вподобання, які кардинально відрізняються одне від одного.

"У наших подорожах ти любиш аутентичні заклади з домашню локальною кухнею, а я – красиві ресторани. Я можу схопити зранку на ходу бутерброд із сиром, а ти перетворюєш наші сніданки на магію з білковими омлетами та моїми улюбленими підсмаженими хлібними скоринками. Я обожнюю наряджатися та годинами збиратися, а ти береш сорочку, що лежить зверху", - зізналася ведуча.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Насамкінець у публічному зверненні до Тимура знаменитість подякувала йому за підтримку, турботу й взаєморозуміння, попри будь-які труднощі на шляху.

"У день нашого казкового весілля ми вирішили святкувати його кожні пʼять років, і жодного разу це не зробили. Проте точно знаємо, що ще зробимо. Ти був поруч під час обох моїх пологів, підтримував мене… І дуже мило засинав під мій стогін від переймів. 22 роки ти даруєш мені одні й ті самі троянди кольору червоного вина. Ми багато для кого дивна та несумісна пара, але нам це подобається… Тільки ми вдвох знаємо, за що пробачаємо одне одному все. Тільки ми двоє знаємо, що тримає наш шлюб вже 21 рік. Я пишаюся тобою сьогодні, як ніколи. З річницею, коханий Тімуре", - привітала обранця Маша.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна з Тимуром Хромаєвим привітали їхнього сина з першим ювілеєм. Знаменитість показала, як тато зробив хлопчику сюрприз.

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