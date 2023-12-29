Маша Єфросиніна розгубилася, коли її підкололи на шоу через чималу прикрасу

Телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна, яка нещодавно приміряла образ білявки, опинилася у незручному становищі.

Так, днями Єфросиніна стала гостею YouTube-шоу "Срач", де ведучі проєкту "Леви на джипі" спантеличили блогерку зауваженням. Зокрема, "леви" підкололи Єфросиніну через велику прикрасу, яка красувалася у неї на пальці.

Маша якраз говорила про те, що вона проти того, аби хизуватися розкішним життям публічно. Своєю чергою ведучий шоу сказав: "Я бачу весь випуск твою класну каблучку. Це медичне золото, воно допомагає від бідності", - підкололи Єфросиніну "Леви на джипі".

Маша Єфросиніна

Зірка дещо розгубилася, але потім зібралася і сказала, що "це не золото, а біжутерія". "Це сучасні українські бренди, я вмію підбирати так, щоб воно мало розкішний вигляд". А ведучий шоу сказав: "Я вмію підбирати так слова…", тим самим постібавши Машу.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна

Як відомо, декілька тижнів тому Маша Єфросиніна потрапила у скандал після інтерв'ю з Анною Трінчер. Під час розмови Єфросиніна дорікнула Трінчер, що вона хизується розкішними подарунками у своїх соцмережах в той час, як всюди лунають сирени, вибухи, а в лікарнях нема знеболювальних.

Тоді ж ексчоловік Трінчер Олександр Волошин емоційно відповів ведучій і наголосив, що поки вона соромила співачку, то сама сиділа на інтерв'ю у прикрасах від Cartier, які коштують тисячі доларів.

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