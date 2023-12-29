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Маша Єфросиніна розгубилася, коли її підкололи на шоу через чималу прикрасу

Маша Єфросиніна розгубилася, коли її підкололи на шоу через чималу прикрасу

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1091
Час на прочитання
2 хв
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Маша Єфросиніна розгубилася, коли її підкололи на шоу через чималу прикрасу

Маша Єфросиніна

Ведуча все ж зуміла гарно вийти з ситуації.

Телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна, яка нещодавно приміряла образ білявки, опинилася у незручному становищі.

Так, днями Єфросиніна стала гостею YouTube-шоу "Срач", де ведучі проєкту "Леви на джипі" спантеличили блогерку зауваженням. Зокрема, "леви" підкололи Єфросиніну через велику прикрасу, яка красувалася у неї на пальці.

Маша якраз говорила про те, що вона проти того, аби хизуватися розкішним життям публічно. Своєю чергою ведучий шоу сказав: "Я бачу весь випуск твою класну каблучку. Це медичне золото, воно допомагає від бідності", - підкололи Єфросиніну "Леви на джипі".

Маша Єфросиніна / ©
Маша Єфросиніна

Зірка дещо розгубилася, але потім зібралася і сказала, що "це не золото, а біжутерія". "Це сучасні українські бренди, я вмію підбирати так, щоб воно мало розкішний вигляд". А ведучий шоу сказав: "Я вмію підбирати так слова…", тим самим постібавши Машу.

Маша Єфросиніна / ©
Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / ©
Маша Єфросиніна

Як відомо, декілька тижнів тому Маша Єфросиніна потрапила у скандал після інтерв'ю з Анною Трінчер. Під час розмови Єфросиніна дорікнула Трінчер, що вона хизується розкішними подарунками у своїх соцмережах в той час, як всюди лунають сирени, вибухи, а в лікарнях нема знеболювальних.

Тоді ж ексчоловік Трінчер Олександр Волошин емоційно відповів ведучій і наголосив, що поки вона соромила співачку, то сама сиділа на інтерв'ю у прикрасах від Cartier, які коштують тисячі доларів.

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Дата публікації
Перегляди
1091
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