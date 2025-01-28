Маша Єфросиніна розкрила ім'я режисера, який її домагався у 18 років: "Це була моя травма"

Українська блогерка та телеведуча Маша Єфросиніна назвала ім'я режисера, який її домагався.

Неприємний досвід знаменитості довелося пережити у 18 років, коли вона отримала свою першу роботу на телебаченні. Чоловіком, який домагався до Маші Єфросиніної, був режисер В'ячеслав Матвєєв. Ведуча говорить, що не розповідала про це публічно, адже це була її особиста травма. Єфросиніна також додала, що Матвєєв – всього-на-всього режисер одного проєкту. За словами ведучої, аби він мав вплив у медійному просторі, то вона б не мовчала.

"У кожного є свій Талашко, Білоус, режисер. Я можу назвати його прізвище. Його прізвище було Матвєєв. Це нікому ні про що не каже. Можливо, він уже помер. Він був режисером одного проєкту. Повірте мені, якби це була впливова людина і багато що робила зараз у нашій медійній системі, я б давно розкрила його ім'я. Це була моя особиста травма", - розповіла знаменитість в коментарі "Сніданку з 1+1".

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, Маша Єфросиніна розповіла, що стала жертвою сексуальних домагань після скандалу, який розгорівся довкола режисера та викладача Андрія Біулоса. Студентки КНУ імені Карпенка-Карого звинуватили його в сексуальних домаганнях. Своєю історією Єфросиніна прагнула підтримати жінок та показати, що вони – не одні.

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