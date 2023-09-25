Маша Єфросиніна розкрила секрет, як тримає себе у формі: "Постійно вишукую нові процедури"

Телеведуча Маша Єфросиніна розкрила шанувальникам свої секрети краси й молодості.

Знаменитість має просто чудовий зовнішній вигляд та отримує чимало запитань про те, як їй вдалося досягти такого результату. У своїх Instagram-stories Маша відповіла, що гарний зовнішній вигляд полягає в роботі над собою.

"Всупереч старанням пліткарів про мою пластику та ще якусь х*рь, що про мене пишуть, я можу знов і знов повторювати, що зовнішній вигляд - це робота, матір її за ногу! Велика щоденна кропітка робота", - зауважила Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Так, ведуча перерахувала пункти, яких намагається дотримуватися щодня для бездоганного вигляду. Серед них не лише косметичні процедури, а й турбота про своє психічне здоров'я.

"В моєму випадку харчові дисципліна та режим. БАДи та нутрицевтики за призначенням фахівців. Фізичні навантаження. Психотерапія. Духовна екологічність. Я багато працюю над генеральним прибиранням у своєму просторі! І звісно, beauty-догляд! Я постійно вишукую нові процедури. Причому де б не була", - поділилася Маша.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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