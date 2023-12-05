Маша Єфросиніна рознесла українців, які під час війни споживають російський контент

Ведучу обурює, що в Україні досі лідирує контент, який виготовляє ворог.
Українська ведуча Маша Єфросиніна різко звернулася до українців, які споживають контент, що створюють росіяни.
У своєму Instagram знаменитість поділилася, що останнім часом спостерігає новини про те, як в українських чартах лідирують пісні, фільми та серіали, що виготовляють в країні-агресорці Росії. Ба більше, ведучу обурює, що деякі блогери з України це ще й рекламують. Машу Єфросиніну шокує, що це все відбувається під час війни, яку розв'язала Росія.
"Спостерігаю за кількістю матеріалів, які розповідають про те, що вкотре за ці два роки майже безперервно російськомовний контент лідирує в чартах прослуховувань, переглядів серед українського населення. Мало того, в останні дні кілька українських блогерів достатньо активно обговорюють всі перипетії російськомовного серіалу "Слово пацана". Так не дає їм, с*ка, життя, що ж в цій з*лупі відбувається", - обурилася Єфросиніна.
Ведуча різко звернулася до українців та нагадала, які злочини на українських землях роблять окупанти, як вони знищують міста та селища і змушують українців на окупованих територіях страждати.
"Днями я мала розмову зі своєю приятелькою, в якої мама залишилася жити в Маріуполі. Хочу всім тим, хто слухає Asti, Басту і пропагує їх у своїх профілях, продовжує захищати російськомовний контент, уявіть собі ситуацію – Маріуполь у своєму місті. Коли ви не можете отримати медичну допомогу, якщо у вас немає російського паспорта, ви будете завжди під репресіями, у вас немає ваших застосунків, ви не можете рота відкрити ні на жодну тему, а якщо ви ще й гей, то вам самісіньке місце у в'язниці", - наголосила ведуча.
Маша Єфросиніна закликала, що війна досі триває, захисники щодня боронять Україну ціною власного життя, аби українці були в безпеці.
Нагадаємо, нещодавно актор Олексій Гнатковський обурився, що в Україні досі розмовляють російською. Особливо артиста засмучує, коли діти спілкуються мовою окупантів.
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