Маша Єфросиніна рознесла українців, які під час війни споживають російський контент

Українська ведуча Маша Єфросиніна різко звернулася до українців, які споживають контент, що створюють росіяни.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що останнім часом спостерігає новини про те, як в українських чартах лідирують пісні, фільми та серіали, що виготовляють в країні-агресорці Росії. Ба більше, ведучу обурює, що деякі блогери з України це ще й рекламують. Машу Єфросиніну шокує, що це все відбувається під час війни, яку розв'язала Росія.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Спостерігаю за кількістю матеріалів, які розповідають про те, що вкотре за ці два роки майже безперервно російськомовний контент лідирує в чартах прослуховувань, переглядів серед українського населення. Мало того, в останні дні кілька українських блогерів достатньо активно обговорюють всі перипетії російськомовного серіалу "Слово пацана". Так не дає їм, с*ка, життя, що ж в цій з*лупі відбувається", - обурилася Єфросиніна.

Ведуча різко звернулася до українців та нагадала, які злочини на українських землях роблять окупанти, як вони знищують міста та селища і змушують українців на окупованих територіях страждати.

Маша Єфросиніна різко розкритикувала українців, які дивляться російський контент

"Днями я мала розмову зі своєю приятелькою, в якої мама залишилася жити в Маріуполі. Хочу всім тим, хто слухає Asti, Басту і пропагує їх у своїх профілях, продовжує захищати російськомовний контент, уявіть собі ситуацію – Маріуполь у своєму місті. Коли ви не можете отримати медичну допомогу, якщо у вас немає російського паспорта, ви будете завжди під репресіями, у вас немає ваших застосунків, ви не можете рота відкрити ні на жодну тему, а якщо ви ще й гей, то вам самісіньке місце у в'язниці", - наголосила ведуча.

Маша Єфросиніна закликала, що війна досі триває, захисники щодня боронять Україну ціною власного життя, аби українці були в безпеці.

Нагадаємо, нещодавно актор Олексій Гнатковський обурився, що в Україні досі розмовляють російською. Особливо артиста засмучує, коли діти спілкуються мовою окупантів.

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