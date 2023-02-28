Маша Єфросиніна розплакалася, коли заговорила про службу чоловіка на фронті: "Він написав заповіт"

Телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла про чоловіка Тимура Хромаєва, який на початку повномасштабної війни пішов служити на фронт.

Зокрема, знаменитість поділилася своїми переживаннями, коли говорила про посттравматичний стресовий розлад у жінок, які чекають на чоловіків з війни. Маша зізналася, що вона сама працювала з психологом. Рішення чоловіка піти воювати далося їй нелегко, адже вона звинувачувала Тимура, що він залишив її та дітей самих. Свої переживання Єфросиніна пропрацьовує зі спеціалістом.

Маша Єфросиніна проводжає чоловіка на фронт / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я працюю з психологом кілька разів на тиждень, тому що я звинувачувала свого чоловіка в тому, що він туди йде ( на фронт – прим. ред.). Стільки часу мені знадобилося. Моя психіка захищалася, вона казала мені: "Ти залишаєшся одна. Він написав заповіт. Це означає, що він десь усередині попрощався зі мною. Це означає, що він обрав війну, а не мене з нашими дітьми". Я працюю для того, щоб бути у здоровому глузді, коли мій чоловік повернеться. І коли він дуже сильно зміниться. А він зміниться. Він вже змінюється", - розповіла Маша на YouTube-каналі "Розмова".

Коли знаменитість розповідала про службу чоловіка на фронті, то не змогла стримати емоцій. На очах ведучої виступили сльози, а її голос тремтів.

Маша Єфросиніна / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла про спілкування з рідною сестрою Лізою Ющенко, яка після початку повномасштабного російського вторгнення залишилася жити у Москві. Зокрема, їхня позиція щодо війни в Україні виявилася різною.

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