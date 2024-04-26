Маша Єфросиніна розплакалася просто посеред шоу й зізналася, як змінилася за останній рік

Ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна стала запрошеною гостею нового випуску масштабного шоу на телеканалі ТЕТ "Україна неймовірних людей".

Уже цієї суботи, 27 квітня, о 22:00 разом з глядачами в залі зірка оцінюватиме виступи восьми талановитих учасників, з яких лише один пройде у фінал і побореться за грошовий приз на здійснення своєї мрії.

Машу Єфросиніну та всю країну вражатимуть співак і баяніст Ярослав Стас, повітряна гімнастка Анастасія Горбацевич, яка в чотири роки встановила національний рекорд України, митець зі світовим ім’ям Даніель Скрипник, що працює з Imagine Dragons, The Weeknd, Біллі Айліш та іншими топовими артистами. А також 46-річна балерина Вікторія Веласкес-Карьон, котра руйнує всі стереотипи, разом з іншими талановитими українцями.

"Я отримала цілу палітру емоцій. Я не заздрю режисерам монтажу, бо я і посміялася, і поплакала, і відлетіла трохи у свої переживання. По-перше, жоден з учасників не схожий одне на одного аж взагалі ніяк. Ані за талантом, ані за подачею, ані за стилем, ані за вайбом. Усі дуже різні. Мені цікаво було роздивлятися їх навіть тоді, коли вони просто сиділи й чекали на свій виступ. На їхніх обличчях читалися і хвилювання, і сором’язливість, і весь досвід життя", – прокоментувала зіркова гостя.

Маша Єфросиніна на шоу "Україна неймовірних людей"

Маша Єфросиніна переконана, що навіть через телеекрани проєкт "Україна неймовірних людей" спроможний надихати й дарувати надію, адже це справжній маніфест нашої нації.

"Що як не це може сьогодні надихати українців. "Україна неймовірних людей" – це ще одна можливість побачити, що ми тримаємося, розвиваємо наші таланти, цінуємо одне одного й віримо в те, що все в нас буде круто. Що як не це має бути сьогодні на телебаченні. Я дуже тішуся, що на ТЕТ з’явилося таке шоу. Це маніфест українців", – висловилася ведуча.

Маша Єфросиніна та Юлія Саніна на шоу "Україна неймовірних людей"

За лаштунками проєкту Маша Єфросиніна зізналася, що за останній рік у ній самій відбувся ціла низка змін. За час повномасштабного вторгнення ведуча усвідомила всю свою силу й навчилася зупинятися, щоб насолодитися моментом.

"Я нарешті навчилася жити сьогоденням. У мене немає жорстко розпланованого на кілька місяців вперед графіку. Максимум на тиждень-два. Я стала легша на підйом. Я навчилася відчувати на смак емоції в усій їх палітрі. Раніше я такого не вміла. Я неслася, неслася і неслася. Зараз я теж несуся, але вмію зупинятися, щоб посмакувати момент", – поділилася Маша Єфросиніна.

Відкривайте для себе таланти неймовірних українців щосуботи о 22:00 разом з ведучими Юлією Саніною, Тімуром Мірошниченком і запрошеними зірками. Дивіться та надихайтеся проєктом "Україна неймовірних людей" на телеканалі ТЕТ.

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