Маша Єфросиніна розповіла Алану Бадоєву, яким був її останній день перед війною

Телеканал 1+1 спільно з відомим українським режисером Аланом Бадоєвим нещодавно оголосив збір матеріалів для спільного документального фільму під назвою "Довга доба".

Стрічка "Довга доба" стане першим великим проєктом, який у художній формі осмислює свіжі та ще такі болісні події війни, яку Росія розв'язала проти України. Співавторами фільму може стати кожен українець, надіславши відзняте відео без будь-якого монтажу.

"Для нашого проєкту важливий кожен відеоролик. Я би хотів, щоб мені надсилали моменти, пов'язані як з мирним життям, так і перші години початку війни. Відеощоденники, відеодзвінки, все, що було зафіксовано. Для нас важливе життя кожного українця таким, яким воно було. Адже це і є Україна. Ці матеріали на художньому рівні покажуть світу, який з кожним днем сильніше і сильніше втомлюється від війни, що таке Україна і який важкий період ми зараз переживаємо", - говорить режисер Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

До того ж, Маша Єфросініна згадала, яким був її останній спокійний день перед війною і які б матеріали вона надіслала для фільму.

"Якби ти знімав фільм про моє 23 лютого, то там були б кадри, як я фотографую себе у дзеркало на зніманнях "Ліги сміху", з макіяжем та у новій сукні. А наступного дня, 24 лютого, сиджу у підвалі в шапці та звертаюсь до росіян з криками "Виходьте на вулицю, у нас розпочалася війна", - говорить Маша Єфросініна.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Режисер також відповів на запитання, які зміни відбулися в ньому, та чи буде він спілкуватися зі знайомими з РФ.

"Від початку війни моя телефонна книга стала неактуальною. Я виношу сміття, коли воно смердить, і з цими людьми зробив те ж саме. Це не важко, якщо ти розумієш, що всі ці люди знецінюють твій біль. Того Алана, яким я був, вже немає. Він був класним, але він занадто сильно був пов'язаний з тим, що виявилось категоричною брехнею", - говорить Алан Бадоєв.

Довга доба: Алан Бадоєв про новий документальний проєкт і як українці можуть стати його співавторами

Читайте також: