Маша Єфросиніна розповіла про проблеми у стосунках із чоловіком: "Все залежить від мене"

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна зробила відверту заяву про стосунки із чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим.

Знаменитість зізналась, що повномасштабна війна в Україні вплинула на їхніх шлюб. За словами ведучої, за 20 років стосунків вони з чоловіком багато що пройшли разом та вибудовували ідеальні взаємини. Утім, війна це все перекроїла, адже їхні життя кардинально змінилися: Маша живе на дві країни, а Тимур – зайнятий військовими справами.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"У мене все нормально з Тимуром, але війна позначилася на наших стосунках сильно. Я намагаюся у Києві проводити тепер якомога більше часу, бо знаю, що все залежить від мене. Люди, які прожили 20 років разом, ми звикли до абсолютно іншого життя вдвох. Ми його (шлюб - прим. ред) вибудували по усіх помилках, по усіх образах, двоє дітей з різницею в 10 років, все ми вибудовували по краплині. І ця клята повномасштабна війна все перекроїла", - зізналась знаменитість у своєму шоу "Екзамен з Машею Єфросиніною".

Ведуча розповіла, що родинні рішення лягли на її плечі. Утім, Маші це не подобається. Тому нині вони з Тимуром намагаються вирішити це питання.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Мій чоловік прийняв свої рішення, він повністю живе зараз захистом країни, своїми військовими справами. Я розумію, що єдине, що я можу сказати, що рішення приймаю я, але мені це не подобається. Ми теж проходимо через випробування, дуже складне, і я дуже сподіваюся, що ми його пройдемо", - зізналась Маша.

Нагадаємо, нещодавно ведуча потішила прихильників ніжними світлинами. Маша опублікувала знімки, де вона в елегантній сукні продемонструвала свою неймовірно струнку фігуру.

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