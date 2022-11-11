Маша Єфросиніна розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям, які виникли під час війни

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що під час війни стикнулася із серцозними проблемами із психічним та фізичним станом.

За словами знаменитості, постійний стрес та напруга викликали у неї безліч емоційних станів - від паніки до нового приливу сил. Аби вирішити певні проблеми із самопочуттям, Маша навіть зверталася до лікарів.

"За ці майже дев’ять місяців війни я пережила різні стани: паніки, страху, відчаю, зібраності, дисциплінованості, розрухи, знов зібраності. І мені здається, що це перманентний стан несумісних між собою настроїв. Так живе багато хто. З того, що мені вдалося повернути до режиму за допомогою лікарів – це сон", - розповіла Єфросиніна виданню Insider.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також ведуча зізналася, що під час війни у неї почалися розлади харчової поведінки, що також має свої негативні наслідки для здоров'я.

"Потроху повертаю режим харчування, бо в мене був розлад харчової поведінки, абсолютно тотальний. Я потроху повертаюсь в спорт, в пілатес, який був абсолютно фундаментальною силою для мене у мирному житті. Раніше я щодня ним займалася, тепер я відчуваю, що в мене є трохи сил для того, щоб просто почати тренування", - зізналася ведуча.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На думку Єфросиніної зараз усіх українців "відкинуло" на дно піраміди потреб людини Маслоу і всі ми намагаємося просто "вижити". Телеведуча порадила дозволяти собі більше відпочинку, аби стабілізувати напружений стан.

"Під час війни у мене з’явилося нове правило: якщо я нічого не хочу робити, я не роблю. Моя малесенька перемога в тому вже є: я за це себе не звинувачую, як раніше. Просто нічого не роблю, іноді по кілька днів, дозволяю собі або плакати, або просто займатися дитиною, або "піти" у побут, якого в мене наразі так багато, що мені здається, що я за все життя стільки ним не займалася. Іноді розвалююсь, та поважаю себе в цьому стані. А потім збираюся і намагаюся все охопити, поки зібрана", - каже Маша.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Раніше Маша Єфросиніна різко відповіла путіністу Соловйову, який накинувся із критикою на її родину.

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