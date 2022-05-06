Маша Єфросиніна розповіла про "срачі" в російському шоубізнесі на тлі війни РФ проти України

Українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна зізналася, чи бачить вона бодай якесь зрушення у мозку росіян після своїх численних емоційних звернень.

У програмі "Зірковий шлях" Маша поділилася, що все більше бачить, як російські артисти почали висловлюватися про війну в Україні:

"Принаймні я стала потрапляти все більше і більше на дуже чіткі заяви російських артистів щодо своєї позиції. Комусь знадобився час для ухвалення цього рішення. Хтось виїхав, щоб його не закрили на 15 років, знайшов собі безпечне місце і валив звідти свою позицію. Я бачу, що люди, які розуміють, вони почали говорити", - сказала Єфросиніна.

Вона також зауважила, що в російському шоубізнесі на тлі війни в Україні почався розкол:

"В російському шоубізнесі, якщо можна його так назвати, гавнабізнесі почалися срачі. Сильні срачі: а ви з нашими чи з вашими, ви поїхали, а ми залишилися. А ви там, а ми тут. А срачі подібного рівня це ж і є ознака того, що вони всі розуміють свою моральну деградацію. Вони приймали рішення підтримати режим гавнапутіна абсолютно свідомо, боячись за свої срані дупи, за свої гроші. А зараз вони розуміють, що ці гроші скоро будуть цінністю не більше, ніж папір туалетний. І все, що залишається людині, яка прийняла бік зла – це просто каналізувати це зло в інших людей. І оці публічні срачі – це перша ознака того, що вони, гади, все розуміли", - наголосила Маша.

Ведуча нагадала, що німцям, щоб відмитися від клейма Другої світової війни, знадобилася не лише перемога СРСР над ними – їм знадобилися десятки років покаяння перед всім світом. На думку Єфросиніної, росіянам і сто років буде мало:

"Те, що відбувається в Україні – це найкривавіша різня, найкривавіший геноцид за 68 днів. За мені, здається, останнє сторіччя, скільки росіяни будуть відмиватися від того, що вони росіяни, розуміли вони чи не розуміли… Сто років знадобиться. Хіба що, якщо зараз хтось не зайде до бункера, не розчехлить пістолета і не скаже: "Ось тобі, сука, від всього російського народу куля поміж очей". Ця людина стане героєм і, можливо, реабілітує якусь частину росіян перед всім світом", - зазначила Єфросиніна.

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