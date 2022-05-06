Маша Єфросиніна розповіла, як чоловік переконав її не повертися до України під час війни

Маша Єфросиніна розповіла, як чоловік переконав її не повертися до України під час війни

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна від першого дня повномасштабного вторгнення РФ до України не тямила себе від люті.

Знаменитість записувала емоційні ролики і намагалася донести правду до росіян. Доволі тривалий час Маша перебувала разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим та їхніми двома дітьми в Україні.

Певний час родина провела на західній Україні у Львові. Втім, наразі Єфросиніна перебуває у Німеччині, куди поїхала збирати гроші на допомогу Україні завдяки своїм благодійним проєктам. Ведуча у програмі "Зірковий шлях" зізналася, що постійно хотіла повернутися до України, та її чоловік знайшов слова, які змусили Марію подивитися на ситуацію під іншим кутом:

Маша Єфросиніна з чоловіком / instagram.com/mashaefrosinina

"Він сказав: "Ти повинна залишатися там, бо я почав бачити, що розгладилося твоє обличчя і що твої очі нарешті позбулися страху і паніки того жаху за все, що відбувається, що я бачив, поки ми були на заході України. І я буду благати всіх жінок не повертатися до повної перемоги. Тому що ви повернетеся абсолютно з іншою енергією. Ви повернетеся вже з живими поглядами, з живою енергією, щоб повертати Україну до життя", - розповіла Єфросиніна.

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