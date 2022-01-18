Маша Єфросиніна розповіла, як до неї чіплявся іноземець: "Схопив мене за п'яту точку"

Маша Єфросиніна розповіла, як до неї чіплявся іноземець: "Схопив мене за п'яту точку"

Неприємний інцидент стався в Амстердамі.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна поділилася зі своїми прихильниками неприємною історією.

Так, зірка пригадала, як вони з чоловіком, Тимуром Хромаєвим, відпочивали в Амстердамі під час новорічних свят. Коли закохані гуляли містом, до Маші почали чіплятися чоловіки.

Маша Єфросиніна з чоловіком / instagram.com/mashaefrosinina

"Опівноч, усі гуляють. Нам на зустріч йшла компанія, напевно, осіб 12 хлопців, афроамериканців. І один із них схопив мене за п'яту точку", - пригадала Маша у своєму YouTube-каналі.

Тимур захистився за свою дружину. Однак через це між чоловіками зав’язалася бійка. Як пригадала Маша, це найстрашніше, що вона бачила у своєму житті.

"Я дуже переживала, що його просто вб'ють. Але поліція була поряд", - поділилася Маша.

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