Маша Єфросиніна розповіла, як лікарі у Львові збирали по частинах 8-місячне немовля після російського обстрілу

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна разом з благодійним фондом "Твоя опора" та АЗК Wog зробили добру справу.

Вони закупили та доставили суперсучасний наркозно-дихальний апарат для операційної дитячої лікарні Св. Миколая Першого медоб'єднання Львова. Днями Єфросиніна побувала у цій лікарні і була приголомшена історіями, які їй розповіли лікарі:

"Наймолодшій дитині, яку ми збирали майже по частинах, було 8 місяців… В нас дуже професійні лікарі, прогресивні та досвідчені, але навіть у підручниках нам не показували таких минно-вибухових травм, що їх зазнають сьогодні наші люди! А діточок яких привозять, ви собі не уявляєте!"- кажуть нам у лікарні Св. Миколая Першого медоб'єднання Львова" – розповіла Єфросиніна.

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Також блогерка зазначила, що придбаний наркозно-дихальний апарат ля операційної не міг би бути можливим без підтримки українців, які цього літа долучилися до благодійної ініціативи та замовляли на АЗК Wog гарячий напій в фіолетовому благодійному горнятку з єдинорогом.

"Цей апарат потрібен лікарям надзвичайно – операції надскладні, тривають багато годин. Старі апарати просто не витягували це, та й вбудованих генераторів в них немає. А в цьому є все! Кожен з вас зробив внесок в цей апарат, на якому щодня рятують українських діточок!" – зазначила Єфросиніна.

Окрім того, повідомила Маша, для дитячої лікарні в Дніпропетровській області, яка спеціалізується на проведенні найбільш термінових та складних операцій, закупили дефібрилятор і систему обігріву пацієнта.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала, як росіяни ставляться до власних дітей та що примушують робити заради пропаганди.

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