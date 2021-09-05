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Маша Єфросиніна розповіла, як майже одночасно завагітніла зі своєю рідною сестрою

Маша Єфросиніна розповіла, як майже одночасно завагітніла зі своєю рідною сестрою

Маша Єфросиніна з сестрою Лізою / instagram.com/mashaefrosinina

Сестри не домовлялися про планування вагітності.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла, як майже одночасно завагітніла зі своєю рідною сестрою Лізою.

У "Світському житті" зірка пригадала, що вони не домовлялися про планування другої вагітності, але їхні сини з’явилися на світ із різницею у 1,5 місяці. Радісними звістками рідні люди поділилися в один день.

Маша Єфросиніна з сестрою Лізою / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна з сестрою Лізою / instagram.com/mashaefrosinina

"Коли мені вже підтвердили, що вагітність закріпилася і можна усім рідним говорити, що ми вагітні, я написала Лізі: "У мене є для тебе новина, сядь". Вона пише: "У мене для тебе теж". Я кажу: "Ну добре, давай ти", – а вона: "Ні, давай ти". Я пишу: "Я вагітна", – вона пише: "Я теж", – пригадала телезірка.

Цього року син Маші Сашко пішов до першого класу. Знаменитість розповіла, яку обрала школу для нащадка.

Маша Єфросиніна з чоловіком та сином / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна з чоловіком та сином / instagram.com/mashaefrosinina

"Невелика кількість дітей в класі, індивідуальний підхід до особистості дитини, бо Сашко у мене достатньо закритий хлопчик у соціальному плані. Він не поспішає сходитися і ми обрали школу, яка має індивідуальний підхід до соціального типу дитини", – розповіла блогерка.

Нагадаємо, днями Маша Єфросиніна зізналася, як вперше сходила до секс-шопу. Зірка туди вирушила разом зі своїм чоловіком.

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