Маша Єфросиніна розповіла, як війна вплинула на її 8-річного сина: "Каже мені: "Я вбиваю ворогів!"

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як за повномасштабна війна в Україні вплинула на її 8-річного сина Сашка.

У Instagram ведуча поділилася світлиною, на якій вона без макіяжу позує разом із сином під час прогулянки парком. Під цим фото Маша вирішила поділитися своїми думками та переживаннями із шанувальниками.

"Сашка ми вдома з народження називали "хлопчик-добро": він всіх нас "лікував" своїм іграшковим набором Айболіта, не дозволяв чіпати ані павуків, ані мошок, з кожної прогулянки приносив мені листя та квіти, плакав на всіх кіно- сценах з тваринами. Навіть приручив ворону, що прилітала до нас щоранку на балкон", - згадала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча зізналася, що за цей час її син дуже змінився та навіть забув про свої довоєнні мріє, тепер у думках у восьмирічного хлопчика лише війна та бажання перемогти.

"І от тепер він грає лише в війну… Видалив з планшету на фіг всі розвиваючи ігри, поліцейські гонки, все, дивлюся, навіть не оновлюється, а от стрілялки завжди… Я йому: "Не можна, я проти стрілянини, проти вбивств". А він мені: "Я вбиваю ворогів! Мамо, я хочу перемогти. Я хочу додому! Я допомагаю татові!" І що я маю сказати у відповідь? Якщо його тато на мої мольби приїхати до нас хоча б на три дні, відповідає: "вип*здимо всю гидоту з нашої землі, тоді я приїду, щоб вас забрати додому", - розповіла Маша.

Єфросиніна також розповіла, що зараз відчуває, як змінилося її ставлення до усього - від виховання сина до стосунків із чоловіком. Втім, телеведуча сподівається, що скоро зможе знайти відповіді на усі хвилюючі її запитання.

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