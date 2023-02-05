Маша Єфросиніна розповіла, як війна вплинула на її стосунки з чоловіком: "Важко про це говорити"

Зараз чоловік ведучої служить у лавах ЗСУ.
Стосунки телеведучої Маши Єфросиніної та її чоловіка, бізнесмена Тімура Хромаєва, сильно змінилися за час повномасштабної війни.
Від початку вторгнення РФ до України коханий зірки пішов боронити країну від окупантів, а Маша разом з дітьми виїхала за кордон. Проте останнім часом Маша намагається все частіше бачитися з чоловіком, адже змогла налагодити життя сина та мами у Польщі.
"Я в Києві буваю частіше ніж у Польщі. Я налагодила побут восени для мами із Сашком у Польщі. Я віддала його до української школи. Є тепер у Варшаві українські школи. Дуже багато українських дітей. Я майже весь час тут. Тут моє життя, моя справа, мій фонд, моя команда, тут мій чоловік, з яким я бачусь між його ротаціями", - розповіла Єфросиніна в "Сніданку з 1+1".
Маша зізналася, що складно переживає те, що її чоловік став військовим. Ведуча досі не може звикнути бачити Тімура не у костюмі, а у формі.
"Мені важко про це говорити, я навіть у соцмережах це не можу це висвітлювати. У мене немає внутрішньої можливості. Я давно його таким красивим не бачила, в костюмі. Кожного разу він приходить у своєму військовому. Я досі не можу звикнути до нього у формі. Мені важко, боляче і я дуже боюся за нього. Але він бачить, що я багато працюю, що я не розкисаю. А плакати я собі дозволяю, коли його немає вдома", - поділилася Єфросиніна.
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