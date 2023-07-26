Маша Єфросиніна розповіла, як залізла в телефон чоловіка і знайшла там повідомлення від іншої

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна пригадала, як у телефоні свого чоловіка Тимура Хромаєва знайшла повідомлення від іншої жінки.

Про неприємну ситуацію знаменитість розповіла у програмі "Дорослі дівчатка". Як зізналася Єфросиніна, це сталося, коли вони з чоловіком переживали кризу у стосунках та навіть на певний час роз'їхалися:

"Я пам'ятаю, в нас була криза, ми роз'їхалися і я, звісно, коли ми роз'їхалися, полізла в телефон. Йому писала якась шизофренічна кількість дівчат. Якщо відкривати його месенджер, там були одні дівчата. Художниця, дизайнерка, письменниця, поетеса, ще хтось. І от вона йому там пише: "Я так би хотіла з тобою зустрітися, хоча б один вечір, хоча б якесь побачення". А він їй відповідає смайликом. Я думаю: "Бл*дь". Може він через ввічливість відповів. А я думаю, от нафіга взагалі відповів. Нічого, що ми вже жили по різних хатах", - пригадала ситуацію Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також ведуча наголосила, що після тої ситуації, вона виступає проти того, аби лазити у телефоні свого партнера. На думку Марії, треба довіряти своїй половинці:

"У мене з чоловіком до повномасштабного вторгнення був діалог. Зараз він дуже сильно змінився. Він почав мене чути, а до того він не чув. Я кажу, дивися, прекрасно що в тебе є позиція, але в мене вона теж є. Він мене не чув, було так, як він собі бачить світ. В нас були, і з його боку, і з мого боку, в кризових ситуаціях оці кончені моменти, коли ми піддивлялися телефон. Ми з Тимуром тоді зрозуміли, хочеш втратити партнера, залізай в його телефон", - додала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що нещодавно Маша Єфросиніна зізналася, що її стосунки з чоловіком Тимуром Хромаєвим зараз знову проходять випробування.

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