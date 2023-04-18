Маша Єфросиніна розсекретила, де навчається її донька та чому уникає публічності

Донька телеведучої Маші Єфросиніної – 19-річна Нана – уникає популярності та не любить, аби її обговорювали у публічному просторі.

Як пояснила знаменитість, її донька не хоче бути популярною. Нані некомфортно показувати своє життя назагал. Тим часом Єфросиніна поважає вибір доньки та вкрай рідко щось про неї розповідає.

"Нана дійсно дуже не любить публічність. Вона навіть не дозволяє мені розповідати. На всі мої запитання: "Ну чому так все жорстко і чому так все суворо?". Вона сказала: "Мамо, от уяви собі, що от тобі подобається публічність, а мені з точністю до навпаки. Я не розумію всього того, що відчуваєш ти. Мені не подобається, коли мене обговорюють. Мені не подобається, коли говорять за мене. Мені не подобається, коли мене знімають. Мені навіть не подобається, коли дивляться на мене на вулиці. Я того не хочу. Я хочу свободи. Я хочу вільного життя. Я хочу належати сама собі", - розповіла ведуча в інтерв'ю LIGAnet.

Маша Єфросиніна з донькою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

А от про навчання Нани Єфросиніна розповіла. Дівчина навчалася у канадському коледжі, який дає можливість без проблем вступити до вищого навчального закладу. Однак у той період була епідемія коронавірусу, а у Канаді були жорсткі обмеження. Це вплинуло на Нану. Тож коледж дівчина закінчила екстерном та вступила в нідерландський університет.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна різко висловилася про молодшу сестру Єлизавету Ющенко, яка з чоловіком та дітьми живе у Москві та мовчить про війну в Україні.

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