Маша Єфросиніна розсекретила країну, де живе її 20-річна донька, яка уникає публічності

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла про життя та навчання 20-річної доньки Нани.

Так, знаменитість доволі рідко розповідає про доньку. Як відомо, Нана не любить публічності та не хоче, щоб її обговорювали на публіці. Проте цього разу Єфросиніна зробила виняток. Ведуча зізналася, що її старша донька мешкає в Амстердамі. Там 20-річна Нана здобуває освіту політологині в одному з університетів, куди вступила до початку повномасштабного вторгнення.

"Ще до великої війни вона стала студенткою університету в Амстердамі. Власне, в січні 2022 року ми отримали підтвердження про вступ. Перші пів року вторгнення була зі мною і Сашком за кордоном. І у вересні 2022-го я привезла її в Амстердам. Вона навчається на політолога. Це її вибір, бо завжди цікавилася перебудовою світу", - розповіла зірка в коментарі oboz.ua.

Донька Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Знаменитість зізнається, що зараз вона дуже щаслива, бо доня нарешті приїхала на канікули до України. Така нагода, за словами Маші, випадає раз на рік. Тож тепер у повному складі вони проводять час разом за розмовами і чаюванням вдома.

"Зараз до нас із сином приїхала донька Нана – ми вже трьох. Нана – одна з найкращих моїх співбесідниць, з нею дуже класно. Ми зараз щовечора чаюємо, розмовляємо. Бачимося, на жаль, не так часто, канікули в неї бувають лише кілька разів на рік. От зараз якраз один із таких щасливих періодів. Вона вже в мене доросла – 20 років", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут також вперше за тривалий час возз'єдналася зі старшою донькою Златою у Києві. Родина проводить новорічні свята разом.

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