Маша Єфросиніна розсекретила, як із 20-річною донькою проводить час в Іспанії

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала, як проводить час в Іспанії з 20-річною донькою.

Знаменитість після тривалої розлуки нарешті зустрілася з 20-річною Наною, щоправда, за кордоном. Для їхньої подорожі вони обрали Іспанію. Хоч Єфросиніна вкрай рідко розповідає щось про доньку, а тим більше показує її, однак цього разу зробила виняток.

Знаменитість разом із Наною прогулювалася містом Мадрид та милувалася краєвидами Іспанії. Звісно, вони не втратили нагоди, аби посмакувати коктейлями, що охолоджують, в одній з місцевих кав'ярень.

Допис Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Як зізналась Маша Єфросиніна, вони з донькою чимало розмовляли на різні теми, що навіть не помітили, як промайнув час. Щоправда, Нана не дозволила мамі показувати себе у фотоблогу. Загалом, 20-річна дівчина не прагне публічності та уникає її.

"У нас все стабільно: Нана показувати себе не дозволяє…І щось в цьому є. Час летить в розмовах", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна на одному з популярних шоу зізналась, як змінилося її життя за останній рік. Коли знаменитість говорила про це, то не змогла стримати сліз та розплакалася.

Читайте також: