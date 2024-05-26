Маша Єфросиніна розсекретила, як відсвяткувала 45-річчя та який сюрприз їй зробили чоловік і донька

Ведуча також розповіла, як після святкування занурилася в емоційну яму, адже дізналася про Харків.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розсекретила, як провела свій день народження та який сюрприз їй влаштували чоловік і донька.

Так, 25 травня знаменитості виповнилося 45 років. Цей день вона вирішила провести в колі рідних та близьких. Ведуча зізналась, що дозволила собі відпочити, тож відклала телефон. Ба більше, рідні Єфросиніної зробили їй сюрприз. До України приїхала 20-річна донька Нана. Також додому з фронту прибув чоловік ведучої Тимур Хромаєв.

"Вчора (25 травня – прим. ред.) рідні люди зробили мені сюрприз: приїхали моя донька та чоловік. Зібралися найближчі моєму серцю люди, щоб я відчула свято. Я вирішила дозволити собі розчинитися в цьому такому рідкісному моменті…і відклала телефон", - поділилася ведуча.

Допис Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Утім, ввечері, коли Єфросиніна вже повернулася в інфопростір, то була шокована. Ведуча прочитала новини з Харкова, де Росія поцілила по будівлі гіпермаркету "Епіцентр" та забрала життя невинних людей.

"Протягом вечора мені не казали про Харків. Їдучи додому, я прочитала. І знову відчула цей, тільки нам, українцям, відомий емоційний стрибок із щастя в пекло…Виходить, що фізично відчувати справжню радість та насолоду ти можеш лише механічно погрузивши себе в інформаційний вакуум…Мої співчуття постраждалим та сім'ям загиблих", - висловилася ведуча.

Нагадаємо, раніше російський шоумен Максим Галкін відреагував на ракетний обстріл Харкова Росією. Гуморист розкритикував ворожі дії країни-агресорки.

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