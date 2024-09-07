Маша Єфросиніна шокувала, як російська атака понівечила її квартиру в Києві: "Був панічний приступ"

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про наслідки жахливої нічної російської атаки Києва.

Як відомо, сьогодні, 7 вересня Росія атакувала столицю низкою безпілотників. На щастя, сили ППО вдало збили всі ворожі цілі й обійшлося без втрат людських життів.

Так, на своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що опинилася в епіцентрі вибуху під час збиття дронів. Внаслідок цього у її квартирі на стелі з'явилася тріщина. Це неабияк налякало її з сином Сашком. За словами Єфросиніної, 10-річний хлопець довго не міг прийти до тями й у нього сталася панічна атака.

Ведуча зізнається, що останнім часом доволі важко долати постійний стрес і знаходити в собі сили. Але Маша додає, що відмовляється грати на руку ворогу, який тільки й прагне зламати український народ. Тож, вона разом з сином вирушила відновлювати сили на моторному човні до заміського маєтку Олі Полякової, яка їх запросила.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Сьогодні (7 вересня – прим. ред.) від вибухів у нас пішла тріщина на стелі. В Сашка був сильний панічний приступ – я не знала, як його заспокоїти, бо сама злякалася до пекучої нудоти. Я знаю, що ці гнійні тварі добиваються того, щоб ми зламалися. І, чесно, я тримаюся зі всіх своїх існуючих та неіснуючих сил. Тримаюся на якійсь штучній мрії, вірі та словах самозаспокоєння, які проговорюю собі як мантру. І на друзях тримаюся, які завжди протягують руку підтримки. Сьогодні нас до себе наказом королеви (Олі Полякової – прим. ред.) забрала до себе не складно здогадатися хто", - розповіла знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно вагітна дружина співака Дмитра Монатіка Ірина показалася з дітьми в укритті й також розповіла про їхній стан.

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