Маша Єфросиніна шокувала, як стала жертвою сексуального насильства: "Мене домагався режисер"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як на початку кар'єри стала жертвою сексуального насильства.

Знаменитості тоді було всього 18 років. Вона навчалася в університеті і паралельно влаштувалася на роботу. Ведуча йшла працювати адміністраторкою на одному з телеканалів, однак продюсер шоу запримітив яскравий зовнішній вигляд Єфросиніної і посадив її в кадр, де вона мала спілкуватися телефоном з глядачами. Якщо продюсерові проєкту ця ідея видалася вдалою, то режисер постійно цькував ведучу.

"Режисеру того шоу вся ця ідея сильно не подобається, він демонструє виразну незгоду з рішенням продюсера, і для мене починається пекло на репетиціях та ефірах: демонстративний ігнор з його боку або, навпаки, страшенні визвірення при всіх на майданчику - таке майже гидливе ставлення до мене, дівчинки, яка геть не розуміє за що? Тож з якогось моменту єдиним моїм прагненням під час перебування в знімальному процесі було його не роздратувати, щоб уникнути чергового публічного приниження", - пригадує ведуча.

Допис Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Утім, згодом поведінка режисер раптово змінилася. Він почав намагатися проводити з Єфросиніною більше часу наодинці, мовляв, ділився досвідом. Режисер став чіплятися до ведучої та торкатися її тіла без згоди. А одного разу він почав домагатися до ведучої. Маша пригадує, що тоді втекла. Однак вона відчувала шалену огиду та біль.

"А потім він став підлаштовувати наші раптові перебування наодинці - додаткова читка сценарію "щоб я не ганьбила шоу", репетиція зі сцен, мовлення та майстерності. Так він почав мене торкатися. І одного разу взяв за шию та вп'явся в мої губи своїм мерзенним смердючим від сигарет ротом, пробиваючи мої стиснуті зуби своїм довгим шорстким язиком…Паралельно намагаючись залізти мені під трусики своїми сохлими пальцями…Хотілося блювати. Я втекла", - розповіла ведуча.

Маша Єфросиніна тримала це в таємниці та нікому не розповідала, а тільки зараз наважилася. Ведуча це зробила, аби підтримати жінок, які пережили насильство і показати, що вони не одні. Також Єфросиніна поділилася своїм болісним досвідом на тлі сексуального скандалу в КНУ імені Карпенка-Карого, де викладача Андрія Білоуса звинуватили в домаганнях, а згодом акторка Катерина Тишкеивч розповіла про неналежну поведінку з боку ще одного майстра, а саме Юрія Висоцького.

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