Маша Єфросиніна у бікіні потанцювала та подуркувала з чоловіком під дощем на Мальдівах

Блогерка поділилася романтичним відео.
Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна разом із чоловіком Тимуром Хромаєвим влаштували танці під дощем на Мальдівах.
Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість оприлюднила романтичне відео з коханим. На ньому пара обіймається, танцює та дуркує у басейні. Ролик зірка супроводила новою піснею Адель Easy On Me.
"Здається, тепер я полюбила дощ", – написала Маша.
Зі свого боку, підписники залишили у коментарях теплі слова: "Як приємно дивитися! Красиві", "Кохання", "Класні", "Як це мило! Чудові".
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