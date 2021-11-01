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Маша Єфросиніна у бікіні потанцювала та подуркувала з чоловіком під дощем на Мальдівах

Маша Єфросиніна у бікіні потанцювала та подуркувала з чоловіком під дощем на Мальдівах

Маша Єфросиніна з чоловіком / instagram.com/mashaefrosinina

Блогерка поділилася романтичним відео.

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна разом із чоловіком Тимуром Хромаєвим влаштували танці під дощем на Мальдівах.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість оприлюднила романтичне відео з коханим. На ньому пара обіймається, танцює та дуркує у басейні. Ролик зірка супроводила новою піснею Адель Easy On Me.

"Здається, тепер я полюбила дощ", – написала Маша.

Зі свого боку, підписники залишили у коментарях теплі слова: "Як приємно дивитися! Красиві", "Кохання", "Класні", "Як це мило! Чудові".

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