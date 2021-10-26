Маша Єфросиніна у чорному купальнику зачарувала стрункістю на Мальдівах

Маша Єфросиніна у чорному купальнику зачарувала стрункістю на Мальдівах

Блогерка з родиною вирушила до теплих країв.

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна після насичених робочих буднів полетіла до теплих країв.

Наразі зірка насолоджується відпочинком на Мальдівах, куди вирушила разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим та їхнім сином Сашком.

Маша показала, як вони насолоджуються місцевими мальовничими краєвидами, ласують кухнею, та навіть взяли участь у мастер-класі з приготування національних страв.

instagram.com/mashaefrosinina

Цікаво, що під час приготування страв до Єфросиніної долучився й Сашко, який проявив не аби яку цікавість до процесу.

instagram.com/mashaefrosinina

"Несподівано відкрили в Сані нестримний потяг до кулінарії! Якщо що, сказав, що в душі він, як і раніше, поліцейський", – розповіла Маша.

Окрім того, блогерка не втратила нагоди похизуватися й своєю стрункою фігурою. У сторіс Єфросиніна розмістила кадри, на яких постає у чорному купальнику і бігає океаном за сином.

instagram.com/mashaefrosinina

instagram.com/mashaefrosinina

instagram.com/mashaefrosinina

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