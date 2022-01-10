Маша Єфросиніна у костюмі Діда Мороза та з келихом у руці показала дивні танці

Маша Єфросиніна у костюмі Діда Мороза та з келихом у руці показала дивні танці

Зірка поділилася, як минули її новорічні свята.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна насмішила своїх прихильників кумедним відео.

Зокрема, у своєму Instagram знаменитість опублікувала короткий ролик, на якому постала в цікавому амплуа. До слова, Маша у костюмі Діда Мороза показала дивні та веселі танці. Також ведуча тримала в руці келих ігристого напою.

Окрім цього, Єфросиніна вирішила поділитися з фанами, як минули її новорічні свята. Судячи з допису, Маша тішиться тому, що вони закінчилися.

"У кого що зі святами? Особисто у нас все минуло не дуже… Як я тішуся, що вони закінчилися", - написала під відео Маша.

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