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Маша Єфросиніна у леопардовому костюмі показалася з 9-річним сином і зіткнулася з хейтом

Маша Єфросиніна у леопардовому костюмі показалася з 9-річним сином і зіткнулася з хейтом

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Юзери взялися критикувати фігуру ведучої.

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свій відпочинок з сином Олександром і родиною в Іспанії.

Так, в Instagram ведуча зізналася, що її відпустка добігає кінця й вона вже повертається до України. Втім, Маша залюбки поділилася контентом, записаним за кордоном і похизувалася модними пляжними вбраннями від українських дизайнерів. Зокрема, на одному з кадрів 45-річна знаменитість постає у леопардовому костюмі з оголеним пресом. На відео також присутній син Єфросиніної, який дуркує та обіймається з мамою.

Маша Єфросиніна показалася з родиною на відпочинку в Іспанії

Маша Єфросиніна показалася з родиною на відпочинку в Іспанії

Після того, як Маша похизувалася ще декількома пляжними образами й елегантними сукнями, її розкритикували в Мережі. На думку підписників блогерки, вона має занадто худорлявий вигляд, тому почали роздавати поради.

  • Є дефіцит ваги. Не знаю, що гірше, мабуть, надлишкова. Але вам 5+ кг проситься для гармонії
  • Маєте хворобливий вигляд, раніше більше подобались. Але це, звісно, ваша справа
  • Чому всі наші публічні дами вважають за потрібне показувати себе оголеною?!

Схоже, така критика зовсім не надокучає ведучій, адже вона неодноразово ділилася, якою працею в спортзалі досягає форм своєї мрії. До речі, знайшлися й ті, хто підтримав ведучу й навпаки зробив її зовнішності компліменти: "Захоплююсь вашою красою, помітна постійна робота над собою", "Так круто бачити жінку, яка сяє! Маєте неперевершений вигляд!", "Дуже красиво все".

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко також показала фото з підрослим сином – копією її чоловіка Федінчика. Зіркова мама відпочила з Андрієм у Туреччині.

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