Маша Єфросиніна у лимонному ретрокупальнику показала свою плямисту засмагу

Маша Єфросиніна у лимонному ретрокупальнику показала свою плямисту засмагу

Зірка зачарувала своєю стрункістю.

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна продовжує ділитися з шанувальниками, як минає її відпустка на Мальдівах.

Цього разу знаменитість не втратила нагоди продемонструвати свою струнку фігуру. На сторінці в Instagram Єфросиніна розмістила знімок, на якому зображена у ретрокупальнику насиченого лимонного кольору.

Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

Пляжний образ зірка доповнила білим капелюшком та чорними окулярами. Купальник Маші ідеально підкреслив її шоколадну засмагу. Однак, певно у Єфросиніної реакція на сонце, оскільки її тіло дещо покрилося плямами.

"Ось і настигла плямиста засмага", - коротко підписала фото Маша.

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