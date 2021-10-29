Маша Єфросиніна у лимонному ретрокупальнику показала свою плямисту засмагу

Зірка зачарувала своєю стрункістю.
Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна продовжує ділитися з шанувальниками, як минає її відпустка на Мальдівах.
Цього разу знаменитість не втратила нагоди продемонструвати свою струнку фігуру. На сторінці в Instagram Єфросиніна розмістила знімок, на якому зображена у ретрокупальнику насиченого лимонного кольору.
Пляжний образ зірка доповнила білим капелюшком та чорними окулярами. Купальник Маші ідеально підкреслив її шоколадну засмагу. Однак, певно у Єфросиніної реакція на сонце, оскільки її тіло дещо покрилося плямами.
"Ось і настигла плямиста засмага", - коротко підписала фото Маша.
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