Маша Єфросиніна у піджаку на голе тіло млосно попозувала на камеру і засвітила бюст

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна потішила шанувальників звабливим контентом.

Зірка поділилася з фанами в Instagram фото та відео зі своєї нещодавньої фотосесії, де постала у стильному костюмі чорного кольору, з зображеним на ньому золотистим колосками пшениці.

Позує Єфросиніна у піджаку на голе тіло. Романтичності образу ведучої додав вечірній макіяж. "Забагато про роботу останнім часом на моїй сторінці. Потребую краси", - так прокоментувала фото і відео ведуча.

Маша Єфросиніна знялася у пікантному відео, де постала у піджаку на голе тіло

Шанувальники та зіркові колеги, побачивши звабливі кадри з Єфросиніною, не втрималися від компліментів на її адресу:

"Ох і Маша", - написав співак Артем Пивоваров

"Ну Маш, дуже хот!" – констатувала блогерка Даша Квіткова

"Красива", - зробив комплімент ведучій актор Тарас Цимбалюк

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна розповіла про еротичне листування зі своїм чоловіком, військовим ЗСУ Тимуром Хромаєвим. Ведуча зізналася, що навчилася робити свої оголені фото і розповіла про реакцію коханого на них.

Читайте також: