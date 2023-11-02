Маша Єфросиніна у піджаку на голе тіло млосно попозувала на камеру і засвітила бюст

Знаменитість зізналася, що "потребує краси".
Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна потішила шанувальників звабливим контентом.
Зірка поділилася з фанами в Instagram фото та відео зі своєї нещодавньої фотосесії, де постала у стильному костюмі чорного кольору, з зображеним на ньому золотистим колосками пшениці.
Позує Єфросиніна у піджаку на голе тіло. Романтичності образу ведучої додав вечірній макіяж. "Забагато про роботу останнім часом на моїй сторінці. Потребую краси", - так прокоментувала фото і відео ведуча.
Шанувальники та зіркові колеги, побачивши звабливі кадри з Єфросиніною, не втрималися від компліментів на її адресу:
- "Ох і Маша", - написав співак Артем Пивоваров
- "Ну Маш, дуже хот!" – констатувала блогерка Даша Квіткова
- "Красива", - зробив комплімент ведучій актор Тарас Цимбалюк
Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна розповіла про еротичне листування зі своїм чоловіком, військовим ЗСУ Тимуром Хромаєвим. Ведуча зізналася, що навчилася робити свої оголені фото і розповіла про реакцію коханого на них.
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