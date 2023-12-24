Маша Єфросиніна у стильному образі наробила гарних селфі з червоною помадою

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна потішила прихильників серією своїх свіжих знімків, на яких постала у стильному образі.

На сторінці в Instagram зірка розмістила декілька кадрів, на яких постала у вишуканій чорній комбінації з піджака, який ідеально підкреслив її талію, та штанів.

Стриманий, та водночас, спокусливий образ Єфросиніна доповнила червоною помадою та великими прикрасами. На селфі Маша впевнено дивиться у камеру:

"Я не та жінка, якою була рік тому чи пару місяців тому. Сьогодні я, – ще більше я.." – загадково підписала світлини Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Під цими фотографіями ведуча отримала безліч компліментів від прихильників:

Дуже вам личить червона помада. Ви - красуня!

Дуже круто відчувати в собі зміни і ріст. Ми змінюємось разом з вами. Бо ви є орієнтиром для багатьох жінок

Красива, розумна та працьовита україночка, приклад для багатьох жінок, та чоловіків теж

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна розповіла, як планує зустріти Різдво. Ведуча, не стримуючи сліз зізналася, що мріє, аби її чоловік-військовий приїхав до неї на свята.

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