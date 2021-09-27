Маша Єфросиніна у відвертому вбранні з глибоким декольте засвітила пишні груди

Зірка показала пікантну світлину.
Українська телеведуча Маша Єфросиніна не часто ділиться відвертим контентом.
Однак, цього разу вона вирішила потішити своїх шанувальнику. Так, зірка в Instagram-stories опублікувала доволі пікантну світлину. На фото ведуча зображена у відвертому чорному вбранні з глибоким декольте.
Свій образ Маша доповнила яскравим макіяжем та ефектною зачіскою.
"Без чубчика зовсім не звично. Загалом, з таким декольте також", - зізналась знаменитість.
Маша дарма не часто хизується подібними світлинами. В зірки неймовірно апетитні груди. Також у неї неабияк струнка фігура.
Нагадаємо, нещодавно Надія Мейхер в обтислому топі з глибоким декольте показала пишні груди. Вбрання вдало підкреслило форми артистки.