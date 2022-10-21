Маша Єфросиніна в обіймах чоловіка показала, як 19-річчя шлюбу відсвяткувала

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна повідомила, що разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим відсвяткувала особливу дату.

Півтора місяці тому виповнилося 19 років відтоді, як закохані сказали одне одному "так". У народі 19-річчя шлюбу називають "гранатовим" весіллям. Відсвяткувало подружжя важливу дату лише зараз, оскільки нарешті змогло зустрітися і провести час разом.

З нагоди особистого свята на сторінці в Instagram Єфросиніна запостила відео, де в обіймах чоловіка танцює під хіт "Океану Ельзи" "Я не здамся без бою". Маша зображена без макіяжу в синьо-жовтому вбранні, її чоловік – у футболці та шортах:

"Відсвяткувати 19-ту річницю шлюбу із запізненням в півтора місяці – це новий рівень наших з Тимуром стосунків… Загадали святкування 20-річного ювілею вчасно, в мирному Києві, в колі всіх наших друзів!" – підписала романтичне відео з коханим Єфросиніна.

Як відомо, за декілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Маша Єфросиніна з 7-річним сином виїхала з України. Як розповідала ведуча, її чоловік Тимур Хромаєв, відправиши родину у безпечне місце, пішов служити до добровольчого загону.

За словами Маші, за весь час війни вона бачила чоловіка двічі – ведуча приїздила до кордону Польщі, де її чоловік забирав гуманітарні вантажі до одного зі своїх підрозділів. Тепер подружжю знов вдалося побачити і провести такий цінний час вдвох.

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