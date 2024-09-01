Маша Єфросиніна відірвалася на концерті Klavdia Petrivna з 10-річним сином і насмішила казусом

Ведуча також назвала ще одного улюбленого співака.

Українська ведуча Маша Єфросиніна побувала на масштабному концерті Klavdia Petrivna, де зірка вперше показала своє обличчя без окулярів і капелюхів.

Порозважатися на подію разом з ведучою прийшов її син Олександр і друзі. Зокрема, Маша зробила декілька фото з хлопчиком і показала, як танцює під улюблені хіти загадкової співачки. Водночас Єфросиніна розкрила, що її ще одним улюбленим артистом є Артем Пивоваров і назвала його "своїм крашем".

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Загалом, родина насолоджувалася моментом наодинці недовго. Так, веселощі сина Єфросиніної закінчилися тоді, коли вони вийшли з концертної зали у коридор. Як виявилося, на знаменитість вже чатували фанати з проханням пофотографуватися, а вона, своєю чергою, їм не відмовила. Тож, 10-річному Сашкові довелося чекати не одну хвилину, щоб маму відпустили з ним на вечерю.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Тут я прошу Олександра сфотографуватися з ним на пам'ять і обіцяю, що одразу біжимо їсти! Але син мені не повірив, бо щось знав…", - розповіла знаменитість.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua розкрила, який відомий співак допоміг Klavdia Petrivna стати популярною та хто стоїть за образом загадкової виконавиці.

Klavdia Petrivna покінчила з інтригою і показала своє обличчя без масок і окулярів

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