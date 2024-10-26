Маша Єфросиніна відповіла, де служить її чоловік і чим він займається під час війни

Українська ведуча Маша Єфросиніна вперше за тривалий час розповіла про чоловіка-воїна Тимура Хромаєва та його службу в ЗСУ.

Знаменитість розповіла, що зараз її коханий обіймає посаду заступника командира роти з озброєння в київському підрозділі. За словами Маші, бачитися їм вдається доволі рідко. Проте подружжя все ж знаходить способи, як зберігати свої почуття. Зокрема, Єфросиніна говорить, що її чоловік попри втому й стрес знаходить правильні слова у необхідний момент. І додає, що їхній злагоді під час війни також сприяє досвід пережитих попередніх криз.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Він закріплений за київським підрозділом і наразі вже є замісником командира роти по озброєнню. Тому він іноді приїжджає, приймає озброєння. На превеликий жаль я рідко бачу Тімура. Мені мало. Кожного разу йому вистачає сил поговорити зі мною, коли він бачить, що я "пливу". Він тримає мене. Ми проходимо через це майже третій рік. Саме тому що цьому передувало 19 років подружнього життя й різних періодів. І сьогодні я вже цим періодам і кризам вдячна. Зараз нас тримає виключно цей досвід і наша близькість", - поділилася Маша в коментарі "Неймовірній правді про зірок".

Нагадаємо, нещодавно продюсер Олександр Роднянський зізнався, чи готовий його син Олександр-молодший йти воювати на боці України.

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