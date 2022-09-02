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Маша Єфросиніна відповіла на хейт щодо її зовнішності: "Вся у філерах, стара, худорлява"

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Маша Єфросиніна відповіла на хейт щодо її зовнішності: "Вся у філерах, стара, худорлява"

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, які коментарі їй пишуть хейтери.

Телеведуча Маша Єфросиніна зазвичай намагається не реагувати на хейт. Утім, деякі користувачі все ж виходять за межі.

У своєму Instagtam знаменитість показала, що їй пишуть у коментарях. Загалом, користувачам не сподобалась зовнішність ведучої.

Маша влучно зазначила, що таке зазвичай їй писали до початку повномасштабного вторгнення, тому коли зірка побачила такі коментарі, на неї нахлинули спогади. Тож Єфросиніна подякувала за це хейтерам.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Боже, люди, радість то яка! Зайшла в коменти під передостанніми відео, і як шмаркануло в мене довоєнними відчуттями: "Перероблена, вся в філерах, косметолог – г*вно, стара, худорлява, хвора на анорексію!". Дякую вам, аж стало легше…", - зазначила Маша.

Тим часом зіркові колеги Маші підтримали її. Співачка Даша Астаф'єва пожартувала, що "неприємна худорлява жінка", а кліпмейкер Алан Бадоєв залишив смайлик у вигляді сердечка.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika дала відсіч хейтерам, які розкритикували її через гастролі з чоловіком у Європі. Зірка зазначила, що їм нині теж не солодко, та показала, в яких умовах вони живуть.

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