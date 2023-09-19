Маша Єфросиніна відреагувала на блокування в Instagram зухвалими фото у спокусливому образі

Телеведуча Маша Єфросиніна відреагувала на постійні блокування в соцмережах новою фотосесією.

Після того, як у РФ українку "заочно" засудили до семи років колонії через "військові фейки", на сторінки Маші у Мережі обрушилися сотні російських ботів та хейтерів. Через це деякі публікації ведучої в Instagram почали зникати.

Так, підтримка соцмережі видалила нову фотосесію зірки, але Маша не засмутилася і знову поділилася кадрами. А ще ведуча додала промовистий підпис з тим, що думає про постійні блокування.

"З якогось незрозумілого біса Instagram видалив мій вчорашній допис з цими фото, які якнайкраще відображають мій сьогоднішній внутрішній стан - нєдождьотєсь! Без жодних пояснень та попереджень публікація зникла - може, я вже своїм виглядом візуалізую для, самі знаєте кого, мовуворожнечі? Хоча мені здається, я тут котик...", - написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Для самої фотосесії Маша обрала гарну чорну сукню, яка вдало підкреслила її фігуру та звабливий бюст. Волосся зірка залишила розпущеним та зробила легкий макіяж.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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