Маша Єфросиніна відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком і його зради з молодою коханкою

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна відреагувала на чутки, що вона розлучилася з чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим, і що він зраджував її з молодою коханкою.

Так, в Мережі вже доволі тривалий час ширяться подібні плітки. Особливо Єфросиніна була здивована, коли донька Нана надіслала їй відео з TikTok, де йшлося: "Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв розлучаються. Причина очевидна – молода коханка Тимура", і попросила уточнити, чи взагалі все гаразд в їхніх стосунках.

Маша Єфросиніна / Фото: скриншот з відео

Маша Єфросиніна у новому подкасті "Квиток на Марс" прокоментувала це разом із чоловіком. Першим ділом ведуча спростувала чутки, що коханий зраджував її з молодою коханкою, а вона нібито їх застала. Блогерка зазначила, що цього насправді не було. Також Єфросиніна додала, що Хромаєв служить на фронті, де його голова заповнена не коханками.

"Я нікого ніде не заставала. Де я тебе мала застати? Приїхати на Запорізький напрямок, відчинити вашу чоловічу хатинку, забігти і сказати: "Ах, ти, к*рва, відчепися від мого чоловіка". Паливно на двох речах: що я тебе застала, бо цього, звісно, не було, і що ти поділився з кимось", - висловилася ведуча.

Маша Єфросиніна / Фото: скриншот з відео

Сам Хромаєв додав, що на темі стосунків легко спекулювати, особливо коли вони будуються на відстані. Окрім того, парі доводиться проходити разом чимало випробувань. Тим не менш, чоловік наголосив, що вони з ведучою вміють вести діалог та знаходити спільну згоду.

"На цій темі легко спекулювати, бо багато родин живуть на відстані. Випробуються стосунки у всіх. Тому це підґрунтя для того, щоб спекулювати. Мабуть, людям потрібно давати відповідь. Я розумію, що це важка річ - утримувати стосунки на дистанції, але ж у кожного своя ситуація. Я дуже ціную, що в нас є з тобою діалог і порозуміння", - прокоментував Хромаєв.

Тимур Хромаєв / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно військовий Михайло Діанов назвав причину розлучення з дружиною. Також захисник відповів, чи перебуває він зараз у стосунках.

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