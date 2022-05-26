Маша Єфросиніна відсвяткувала 43-річчя і показала зворушливий до сліз подарунок від 7-річного сина

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна 25 травня відсвяткувала день народження.

Знаменитості виповнилося 43 роки. Як відомо, наразі Маша Єфросиніна разом із дітьми перебуває у Європі, де веде благодійні заходи і збирає гроші на підтримку України.

Єфросиніна, яка від першого дня повномасштабної війни РФ проти України активно розповідала про злочини російських окупантів в нашій країні, не стала влаштовувати гучного святкування, оскільки це не на часі.

Проте зірка показала, як її привітав син, 7-річний Олександр. Від самого ранку хлопчик презентував мамі букет квітів – за доброю традицією Єфросиніній його завжди дарував чоловік Тимур Хромаєв. Але зараз він перебуває в Україні, тож цю місію на себе взяв Сашко.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Двадцять років мій день народження починається з квітів від чоловіка. Але сьогодні, коли ми за тисячі кілометрів одне від одного, наш син не дав цій традиції перерватися", - розповіла Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також хлопчик зізнався, що придбав мамі квіти за власні кошти, які відкладав.

Окрім того, у свій день народження Маша Єфросиніна звернулася до підписників свого Instagram і розповіла про проєкт її благодійного фонду. Ведуча організувала пансіонат, де жінки та діти зможуть пройти психологічну реабілітацію.

"У свій день народження я хочу звернутися до вас із проханням. Нарешті ми встигли доформувати величезний проєкт. Мій "Фонд Маша" і моя команда разом з нашими партнерами готові влітку відправляти жінок і дітей, постраждалих від війни, на реабілітацію. Це не просто пансіонат відпочинку. Це декілька тижнів психологічної допомоги, терапії, спеціальних занять. У нас є партнери, є місця, де це проводити. Нам потрібні гроші на забезпечення проживання, тому що ми хочемо реабілітувати не просто десятки людей, а сотні", - зазначила Маша.

Якщо ви хочете задонатити, ви можете це зробити за посиланням.

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