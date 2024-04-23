Маша Єфросиніна висловилася про стосунки з сестрою, яка живе в РФ, і чи говорила з нею про війну

Рідна людина ведучої перебуває в Росії та мовчить про російське вторгнення до України.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна різко висловилася про стосунки з рідною сестрою Лізою Ющенко, яка живе в РФ, а також відповіла, чи говорила з нею про війну в Україні.

Знаменитість зізналась, що це для неї справді складна та болісна тема. Повномасштабна війна в Україні поставила крапку в їхніх стосунках із сестрою. Єфросиніна зізналась, що нині з Лізою взагалі не спілкується.

"У нас немає зараз спілкування як у сестер взагалі", - розповіла ведуча в інтерв'ю "УП".

Маша Єфросиніна з сестрою Лізою Ющенко / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Не стала Маша Єфросиніна відповідати на запитання, чи говорила вона з Лізою про війну та чи намагалася донести, що Росія напала на Україну і чинить на українських землях терор. Ведуча говорить, що їй дуже боляче це коментувати. Окрім того, знаменитість також не хоче, аби її слова стали предметом для публічних обговорень.

Єдине, що знаменитість може сказати, так це те, що вона не несе відповідальності за дії дорослої людини, яка самостійно зробила свій вибір.

"У мене лише є одна відповідь на це: я ніяк не можу нести відповідальність за дії інших людей, рідні вони мені чи ні. Я не можу нести цю відповідальність", - наголосила ведуча.

Маша Єфросиніна з сестрою Лізою Ющенко / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, молодша сестра Маші Єфросиніної живе в РФ разом із чоловіком, російським бізнесменом Сергієм, за якого вона вийшла заміж 2014 року. Подружжя виховує сина. Також Ліза має старшу доньку, яку народила від сина третього президента України Віктора Ющенка. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, Ліза Ющенко обрала мовчання. Вона залишилася жити в РФ та не коментує злочини російських окупантів.

Нагадаємо, нещодавно гімнастка Лілія Подкопаєва висловилася про стосунки зі своєю кумою, співачкою Ані Лорак, яка живе в РФ, мовчить про війну та навіть отримує російське громадянство. Спортсменка відповіла, чи спілкується з давньою подругою.

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