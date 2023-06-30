Маша Єфросиніна влаштувала неочікуване "побачення" для восьмирічного сина після тривалої розлуки

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як провела вечір у компанії восьмирічного сина Олександра після тривалої розлуки.

Зіркова мама не бачилася з дитиною майже місяць через напружений робочий графік. Тож одразу після зустрічі Маша з сином вирішили піти разом на "побачення". У сторіз в Instagram Єфросиніна розповіла, який несподіваний сюрприз зробила для хлопчика.

"Мати приїхала до свого сина, який виріс, став таким красунчиком. І звісно щоб справити на нього враження, бо ми не бачилися місяць, і щоб загоїти провину, мама повела тебе, синочку, куди? Їсти морозиво? Піцу? Ні, на концерт Олі Полякової", - жартома поділилася Маша.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Як розповіла ведуча, вона вперше побачила нову концертну програму подруги-співачки, яка дуже розчулила їх з сином.

"Я вперше дивлюсь нову програму Олі Полякової. Якби мені хтось сказав, що побачу, як вся зала ридає під її пісні", - поділилася враженнями Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з сином побувала на концерті Оля Полякової / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Проведений час разом залишив приємні відчуття та враження у Єфросиніної та її сина. Тож у кінці вечора зірка поділилася усміхненою світлиною поруч з хлопчиком.

"Вважаю, що я мати від бога. Жодна піца так не приголомшить", - пожартувала Маша.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що зараз восьмирічний син та вісімнадцятирічна донька Маші Єфросиніної перебувають у Польщі через повномасштабну війну в Україні. Ведуча своєю чергою живе на дві країни, адже продовжує працювати в Україні.

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