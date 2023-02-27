Маша Єфросиніна вперше прокоментувала стосунки з рідною сестрою, яка живе у Москві

Складною темою під час війни для телеведучої Маши Єфросиніної стали стосунки з її рідною сестрою, Лізою Ющенко.

Після повномасштабного вторгнення російської армії на українські території між близькими людьми зросла напруга. Виявилося, що позиція щодо війни в сестер різна.

Як зізналася Єфросиніна у інтерв'ю "Розмова", зараз вона майже не спілкується з Лізою та їй боляче обговорювати цю тему.

"Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Це для нас важка тема. мені боляче про це говорити", - сказала телеведуча.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни Ліза Ющенко додала допис в Instagram, у якому закликала зупинити війну в Україні. Однак більше жодних заяв від сестри Єфросиніної не було. Ба більше, у грудні 2022 року Ющенко похизувалася новим образом в одному з московських салонів.

Нагадаємо, що до 2012 року Ліза була одружена з сином експрезидента Віктора Ющенко, Андрієм Ющенко. У шлюбі народилася донька Варвара. 2014 року сестра Єфросиніної вийшла заміж за російського бізнесмена на ім'я Сергій та народила йому сина. Разом зі своїм обранцем та дітьми Ліза проживає у Москві.

Про непрості стосунки з рідними раніше розповів співак Віталій Козловський. Він пригадав, як йому дзвонив п'яний чоловік його сестри та говорив про "перемогу" Росії.

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