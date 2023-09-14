Маша Єфросиніна вперше розповіла, чим займається її чоловік в ЗСУ і як вбиває окупантів

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна вперше детально розповіла, чим її чоловік, бізнесмен Тимур Хромаєв займається на фронті.

Хромаєв від початку повномасштабної війни став на захист нашої країни, пішов добровольцем у ЗСУ. Наразі, за словами Єфросиніної, її чоловік є командиром бригади і в його підрозділі більше 100 людей:

"Мій чоловік служить в 112 бригаді, в прифронтовій зоні вже понад рік. Він офіційно в ЗСУ. Свого часу він пішов добровольцем і прийняв рішення офіційно оформитися в ЗСУ. На сьогоднішній день він вже командир бригади. В його підрозділі більше 100 людей. Вони займаються радіо-електронною боротьбою, БПЛА і дронами. Вони фізично за рахунок технологій знищують ворожі цілі. І я ним пишаюся", - сказала Єфросиніна в інтерв'ю "РБК".

Чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також ведуча не стала приховувати, що їй страшно, що після закінчення повномасштабної війни можуть відбутися громадянські сутички:

"Я думаю, якщо не припиняться ці ґвалтівники, це воєнкоми, ці брущатки і ці невідомо куди зникаючі мільярди, я думаю, що… Я точно знаю, що мій Тимур піде з цим боротися. Після війни. Що він не подарує їм це. І я знаю, що таких, як мій Тимур, багато. І союзників його, і побратимів. Вони там не за те заробляють там всі свої хвороби, всі свої травми. Бачать смерть. Вбивають самі. Я точно знаю, що всі чоловіки, які сьогодні або на війні, або допомагають пришвидшити перемогу, вони не нап'ються в День Перемоги, не повернуться наступного дня і не поїдуть відпочивати з родиною до Туреччини. Вони будуть запитувати, як вони відбудовуватимуть країну, до якої країни повертатимуться наші жінки і діти", - додала ведуча.

Чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала, як під час нічної атаки на Київ ночувала вдома у своєї подруги, співачки Олі Полякової.

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